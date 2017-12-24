وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، إن "محكمة جنايات ديالى قضت بإعدام متهمين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي نفذا عدة عمليات في المحافظة".

وأضاف بيرقدار أن "أبرز تلك العمليات تفجير مزدوج بحزام ناسف وعجلة مفخخة استهدف كازينو في منطقة الحي العصري في قضاء المقدادية عام 2016 وراح ضحيته عدد من المواطنين مابين شهيد وجريح".

وتابع بيرقدار أن "المحكمة أصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب خاضعاً للطعن التمييزي".