وصدر العراق 105.5 ملايين برميل نفط خام خلال شهر نوفمبر الماضي، حققت إيرادات قدرها 6.2 مليارات دولار بمعدل بيع قدره 57.3 دولارا للبرميل الواحد، وفقا لبيان وزارة النفط.

وأشار البيان إلى شراء النفط، من قبل 30 شركة أجنبية من جنسيات مختلفة.

وبلغت صادرات النفط خلال شهر أكتوبر 103.7 ملايين برميل محققا واردات قدرها 5.4 مليارات دولار، من خلال معدل بيع 52.5 دولارا للبرميل الواحد، حسب بيان مستقل.

وتمثل هذه الصادرات، ارتفاعا كبيرا مقارنة بشهر سبتمبر، الذي تمكن العراق خلاله من بيع 97.2 مليون برميل بموارد قدرها 4.86 مليارات دولار، عبر سعر بيع وصل إلى 50 دولارا للبرميل الواحد.

وعقدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع دول خارج المنظمة بينها روسيا، اجتماعا نهاية نوفمبر في فيينا اتفقت خلاله على تمديد خفض الانتاج لـ9 أشهر أخرى حتى نهاية عام 2018، وصولا لتحقيق الاستقرار وتحسين أسعار النفط.