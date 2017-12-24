وجاء ذلك في تغريدة للرئيس الأميركي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مشرعين حققوا مع ماكابي في لجنتين منفصلتين كجزء من تحقيق جديد يخص مكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق، الذي أجراه عام 2016 بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأوضحت الصحيفة أن الدور الذي اضطلع به ماكابي في الإشراف على هذا التحقيق "تم وضعه مجددا تحت فحص دقيق".

وكان ماكابي قد أصبح القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر مايو الماضي، عقب طرد ترامب لمديره السابق جيمس كومي، الذي كان يشرف بدوره على قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.