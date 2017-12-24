وقال القدرة إن "محمد سامي الدحدوح (19 عاما) من جباليا توفي صباح اليوم" الأحد.

وقتل فلسطينيان، الجمعة، برصاص الجنود الإسرائيليين في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا، منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب في 6 ديسمبر، إلى 12 شخصا.

وسقط 10 من هؤلاء القتلى في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقتل اثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.