وأوقعت قرعة الدور الثاني سان جرمان الطامح إلى إحراز لقبه الأول في البطولة، في مواجهة صعبة للغاية مع ريال مدريد بطل النسختين الماضيتين وصاحب الرقم القياسي فيها بـ 12 لقبا، وذلك في فبراير ومارس 2018.

وقال نيمار، الذي يمضي فرصة عيد الميلاد في البرازيل، لشبكة "غلوبو" التلفزيونية المحلية، السبت: "إنه النهائي الذي ينتظره الجميع. إنها تقترب (المواجهة مع ريال). ستحصل بسرعة، نحن نستعد لخوض مباراة كبيرة".

ولم يتخط سان جرمان الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية، منذ انتقال ملكيته لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية في 2011.

ومن أجل الفوز باللقب أبرم النادي الصيف الماضي صفقة تاريخية بضم نيمار مقابل 222 مليون يورو، كما ضم الدولي الشاب كيليان مبابي من موناكو بطل الدوري الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعارة، مع إمكانية شرائه مقابل 180 مليون يورو.

والخميس أكد نيمار رغبته في "صنع التاريخ"، في المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.

وقال: "نعرف أنها ستكون مباراة معقدة، ضد فريق يلعب أفراده معا منذ أعوام ويتطلع دائما إلى الفوز، إلا أننا قادرون على الفوز، قادرون على صنع التاريخ. نحن هنا من أجل ذلك، من أجل أن نلعب كرة القدم، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل أن نفوز".