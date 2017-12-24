ونشر سواريز، الشهير بعضاته للمدافعين، على موقع "تويتر"، صورة مجمعة له بقمصان الفرق التي لعب لها خلال مسيرته الكروية، إلى جانب منتخب أوروغواي.

ولعب سواريز مع الفريق الكتالوني 111 مباراة في الدوري الإسباني، كانت الأولى ضد ريال مدريد في أكتوبر 2014، وتحديدا عقب انقضاء عقوبة إيقافه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب عضه للمدافع الإيطالي جورجيو كيلليني في مونديال البرازيل.

وبرشلونة رابع فريق أوروبي يلعب له سواريز (30 عاما)، بعد أياكس أمستردام وغروننغن في هولندا، وليفربول الإنجليزي، فضلا عن ناسيونال الأوروغواياني.

وسجل قناص برشلونة مع الفريق الإسباني 94 هدفا، فيما نال سواريز معه جائزتي "البيتشيتشي" كأفضل هداف للدوري و"الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا، عام 2016، بعد تسجيله 40 هدفا خلال موسم 2015-2016.

ومع ليفربول الإنجليزي، نجح سواريز في تسجيل 69 هدفا، في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014.