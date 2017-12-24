وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية، السبت، على أرضه ووسط جماهيره أمام الغريم برشلونة بثلاثية نظيفة، في المرحلة 17من الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية نقلا عن مصادر مقربة من الفريق الملكي إلى أن كونتي بنسبة كبيرة لن يكون مع "البلوز" الموسم المقبل، وأنه متحمس لتولي المهمة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بدلا من زيدان.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، معجب بما قدمه كونتي في موسمه الأول وتتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما يقربه من احتمالية خلافة "زيزو".

يذكر أن هزيمة ريال مدريد في الكلاسيكو تعني زيادة الضغط على زيدان بسبب اقتراب حلم الاحتفاظ بالليغا هذا الموسم من الضياع، مع زيادة الفارق بشكل كبير مع المتصدر البارسا إلى 14 نقطة.

يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان تولى تدريب ريال مدريد بداية عام 2016 بعد إقالة رافائيل بينيتيز لسوء النتائج.