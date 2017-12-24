وسيحتاج فوتشفيتش إلى إجراء عملية جراحية لمعالجة الإصابة، وقال النادي إن إصابات مماثلة تطلب علاجها بين 6-8 أسابيع، وفق ما أوردت "رويترز" الأحد.

وتعرض فوتشفيتش للإصابة خلال الربع الأول من المباراة عندما اصطدم به أوتو بيتر لاعب الفريق المنافس أثناء محاولته السيطرة على الكرة.

وانتهت المباراة بفوز ويزاردز على ماجيك 130-103.

وفوتشفيتش واحد من أهم لاعبي أورلاندو ومن أكثرهم تسجيلا للنقاط، إذ يبلغ معدل تهديفه في المباراة الواحدة 17.8 نقطة، كما أنه يتفوق أيضا في السيطرة على الكرات المرتدة بمعدل 9.6 كرة في المباراة الواحدة.