وأضافت الشرطة أن الزوجين قالا أنهما كانا يعتزمان توزيع الماريغوانا على أفراد العائلة كهدايا بمناسبة عيد الميلاد.

وذكر مكتب رئيس شرطة يورك كاونتي في بيان صحفي أنه جرى توجيه تهمة حيازة الماريغوانا بقصد توزيعها لباتريك جيرون (83 عاما) وزوجته باربرا (80 عاما).

والزوجان هما من بلدة كليرليك أوكس بولاية كاليفورنيا. وقد احتجزتهما الشرطة بعدما اشتمت رائحة نفاذة تنبعث من السيارة عند حاجز مروري قبل أيام.

وقننت عدة ولايات أميركية تعاطي الماريغوانا، لكن نبراسكا ليست من بينها. ولم يرد الزوجان على طلب للتعقيب على الحادثة، السبت.

وأقر باتريك جيرون بحيازة المخدر داخل السيارة بعد تفتيشها أثناء التوقف. وقالت الشرطة إنها عثرت على الكمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف دولار.

وقالت الشرطة إنها احتجزت باتريك جيرون في يورك كاونتي، الثلاثاء، قبل أن تفرج عنه بكفالة لم يتم الكشف عن قيمتها، وإن زوجته تلقت فقط أمرا بالمثول أمام القضاء.