وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يستخدمون غازا مجهولا يسبب الاختناق الشديد والإغماء، وفق ما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية.

وأوضح النجار ان بعض الإصابات التي وصلت للمستشفيات من جراء استنشاق هذا الغاز، كان أصحابها يعانون الاستفراغ والصداع وشد في الأعصاب وحرقة في العين وآلام في العظام والركبة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أنه للأسبوع الثاني على التوالي، لا يزال عدد من المصابين في مستشفى غزة الأوروبي تحت العناية السريرية من جراء استنشاق هذا الغاز.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، للوكالة، إن هذا "الغاز المجهول يصيب المواطنين بالاختناق والإجهاد والتسارع في نبضات القلب والتقيؤ والسعال الشديد التشنجات".