وأوضحت الهيئة أن الرجوب، الذي اعتقلته إسرائيل في 27 نوفمبر الماضي من بلدة دورا قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية، رفض عرض محكمة عوفر العسكرية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت.

وأكد الرجوب أنه لن يتراجع عن إضرابه إلا بالإفراج عنه أو تقديم لائحة اتهام ضده، مشددا على أن الاحتلال لا يملك أية مبررات لاعتقاله ومحاكمته.

وأضافت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قبل أربعة أشهر منزل المسن الرجوب، وصادرت مركبتين تعود ملكيتهما له، كما صادرت مركبة أخرى عند اعتقاله.

يذكر أن المعتقل الرجوب أب لخمسة أبناء وهو أسير سابق، وقد تعرض لعدة اعتقالات أمضى خلالها 23 عاما في سجون الاحتلال، منها 10 أعوام قضاها في الاعتقال الإداري.