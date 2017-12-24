وجرت المباراة وسط زينة أعياد الميلاد التي ازدانت بها الحلبة الواقعة بين سور الكرملين ومتجر "غوم" الفاخر، وتفتح للعموم كل شتاء.

وواجه بوتن نجوم رياضة الهوكي، مثل البطل السابق بافيل بور، الذي حاز الميدالية الذهبية في أولمبياد ناغانو في 1998، واللاعب الأسطوري فياتشسلاف فيتيسوف.

وشارك أيضا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحسب صور وزعها الكرملين.

ويشارك بوتن، وهو لاعب جودو محترف ويهوى رياضة الهوكي، كل عام في مباراة للهوكي على الجليد مع النجوم.

وأعلن الرئيس الروسي (65 عاما) ترشحه لولاية رئاسية رابعة في انتخابات مقررة في مارس المقبل.