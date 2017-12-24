وكتب باولو دوتيرتي، وهو نجل الرئيس، على صفحته على موقع فيسبوك، إن المسؤول عن جهاز الحماية المدنية في دافاو قال إن فرص هؤلاء الأشخاص الـ37 في أن يكونوا قد نجوا من الحريق "معدومة".

واندلع الحريق صباح السبت في مركز تسوق "نيو سيتي" المؤلف من أربع طبقات، مما أدى إلى احتجاز أشخاص كثيرين بداخله، لا سيما في مركز الاتصالات الواقع في الطبقة الأخيرة، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس الضابط في شرطة المدينة رالف كانوي.

وأضاف الضابط أن الحريق كان لا يزال مستعرا قبيل طلوع فجر الأحد.

وقال إن "الحريق اندلع في الطابق الثالث الذي يضم متاجر تبيع منسوجات وأثاثا خشبيا وأدوات بلاستيكية، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة، كما أن إخمادها استغرق الكثير من الوقت".

وأوضح أن المحققين يعتقدون أن عددا من القتلى هم موظفون في مركز الاتصالات الذي يعمل على مدار الساعة، وقد قضوا بعدما احتجزتهم النيران في الداخل بعدما غافلتهم أثناء عملهم.

وأضاف: "من المحتمل أنهم (الموظفين) كانوا يعملون ولم يلحظوا في الحال انتشار النيران". ومساء السبت زار الرئيس دوتيرتي مكان الكارثة تضامنا مع الضحايا وذويهم، بحسب ما أعلن أحد مساعديه.

وقبل توليه الرئاسة شغل دوتيرتي منصب رئيس بلدية دافاو طيلة عقدين من الزمن، وهو ما زال يقطن في المدينة التي تعتبر كبرى مدن جنوب الفلبين وتبعد حوالى ألف كلم عن العاصمة مانيلا.