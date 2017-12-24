ويتأخر يونايتد الآن بفارق 13 نقطة وراء جاره، الذي يبدو أنه لا يقهر، مع انتهاء نصف الموسم.

وتعاون جيمي فاردي ورياض محرز، ليسجل الأول هدفه 50 في الدوري الممتاز في الدقيقة 27، بعد أن هيأ له اللاعب الجزائري الكرة إثر تمريرة من ويلفريد نديدي.

وأدرك خوان ماتا التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعد أن لمس جيسي لينغارد كرة عرضية من أنطوني مارسيال باتجاه اللاعب الإسباني، الذي سجل مجددا من ركلة حرة ليضع يونايتد في المقدمة.

وبدا ليستر في طريقه للهزيمة عقب طرد البديل دانييل أمارتي بعد 17 دقيقة فقط من اشتراكه لحصوله على إنذارين.

لكن في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، انزلق ماغواير مدافع منتخب إنجلترا ليحول تمريرة مارك أولبرايتون العرضية في الشباك.