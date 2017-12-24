واستهدفت الغارة منزلا كان يتحصن فيه 3 خبراء في الاتصالات وصناعة المتفجرات من ميليشيات الحزب، رفقة 7 متمردين حوثيين، بالقرب من منطقة حرض بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن من بين قتلى ميليشيات حزب الله، شخص مختص في الاتصالات، واثنان يعملان في المتفجرات وزراعة الألغام، لا سيما البحرية منها.

وعمل الشخصان المختصان بالمتفجرات على تفخيخ قوارب تستخدمها ميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي لليمن، حيث تكثف قوات الشرعية اليمنية مدعومة بطائرات التحالف عملياتها هناك منذ أسابيع.

وأكدت المصادر أن جثث اللبنانيين الثلاثة من ميليشيات حزب الله تم نقلها إلى صنعاء، بينما وصلت جثث بقية القتلى من ميليشيات الحوثي الإيرانية، والبالغ عددها سبعة، إلى مستشفى الثورة في حجة.

أذرع حزب الله باليمن

وفي فبراير 2016، أكد شريط فيديو، عثرت عليه القوات اليمنية الشرعية في أحد المواقع التابعة لميليشيات الحوثي بعد تحريرها، ضلوع ميليشيات حزب الله اللبناني بدعم المتمردين ومحاولة شن عمليات إرهابية داخل الأراضي السعودية.

ويظهر في الفيديو، الذي حصلت عليه "سكاي نيوز عربية" في حينه من مصادر يمنية، أحد قادة الحزب الميدانيين وهو يتوسط مجموعة من المسلحين خلال حلقة تدريبية، ويعلن فيه عن التحضير لعملية "خاصة" في الرياض.