وانتشلت غالبية الجثث، السبت، من بحيرة سالوغ في الجزيرة المذكورة، حيث تسببت العاصفة بفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.

وتشهد الفيليبين كل سنة حوالي 20 عاصفة وإعصارا، لكن مينداناو، الجزيرة الجنوبية الكبرى البالغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، غالبا ما تبقى بمنأى عنها.

وبعدما ضربت مينداناو، واصلت العاصفة تمبين طريقها غربا، فعبرت فوق بحر سولو ترافقها رياح بلغت سرعتها 95 كلم في الساعة.

وحلت العاصفة بعد أقل من أسبوع على عاصفة "كاي تاك" الاستوائية، التي اجتاحت وسط الفلبين موقعة 54 قتيلا و24 مفقودا.