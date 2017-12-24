وسجل للأهلي اليوناني فيتفا (9) ومهند عسيري (30 و38)، وللفتح التونسي عبد القادر الوسلاتي (18 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، بينما بقي الفتح على رصيده السابق 17 نقطة في المركز العاشر.

واندفع الأهلي للهجوم مع بداية الشوط الأول بحثا عن هدف مبكر، لكن الفتح كاد أن يخطف هدفا سريعا من هجمة مرتدة عندما انفرد حمد الجهيم بالحارس محمد العويس ولعب الكرة بجوار القائم (7).

وجاء رد الأهلي قاسيا عندما استقبل اليوناني فيتفا كرة عرضية ولعبها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس علي المزيدي (9).

وحصل الفتح على ركلة جزاء نفذها الوسلاتي، حيث أدرك منها التعادل بتسديد الكرة قوية على يمين محمد العويس (18).

وعاود الأهلي التقدم بعد أن ارتقى مهند عسيري فوق الجميع لمتابعة كرة في الزاوية اليمنى (30)، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث بسيناريو مشابه عندما ارتقى لكرة عرضية ولعبها في الزاوية اليسرى للحارس علي المزيدي (38).

وفي الشوط الثاني لاحت فرصة للفتح لتقليص الفارق ولكن رأسية عبد القادر الوسلاتي علت العارضة (62)، ثم حصل على ركلة جزاء ثانية نفذها علي الزقعان، لكنه اطاح بالكرة فوق العارضة (66).

وأضاع مهند عسيري هدفا محققا عندما استغل خطأ المدافع وتجاوز الحارس، لكنه فشل في إيداع الكرة داخل المرمى الخالي (73).

وتختتم المرحلة الأحد، إذ يلتقي الهلال مع التعاون والاتحاد مع الفيحاء.