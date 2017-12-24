ووضع جمال راشد المنتخب البحريني في المقدمة في الدقيقة 79، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد من مدى قريب في شباك جلال حسن حارس العراق.

لكن مهند عبد الرحيم أدرك التعادل للعراق قبل دقيقتين على النهاية بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة عند حافة منطقة الجزاء من الجهة اليمنى.

وتتصدر قطر حامل اللقب ترتيب المجموعة بثلاث نقاط بعدما سحقت اليمن 4-صفر في وقت سابق، السبت.

وسجل أكرم عفيف (2) والمهدي علي (5) والمعز علي (18) وبدرو ميغل كوريا (85) أهداف قطر.

والثلاثاء يلتقي العراق مع قطر، بينما تلعب البحرين ضد اليمن.