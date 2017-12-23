ورغم إنهاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماريو روي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 77 حافظ نابولي، الذي حول تأخره مرتين، على الفوز ليرفع رصيده إلى 45 نقطة.

وأكد السلوفاكي ماريك هامشيك الفوز بهدفه 116 في جميع المسابقات مع نابولي ليتفوق بهدف واحد على الأرجنتيني مارادونا الذي صمد رقمه منذ 1991.

وسجل هامشيك من مدى قريب ليمنح نابولي التقدم 3-2 قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول، وكان هدف اللاعب البالغ عمره 30 عاما كافيا لحسم الفوز في مباراة مثيرة في الشوط الأول.

وفاجأ جاستون راميريز أصحاب الأرض بهدف من تسديدة قوية في الدقيقة الثانية، لكن آلان أدرك التعادل في الدقيقة 16.

واستعاد الفريق الزائر التقدم في الدقيقة 27 عندما نفذ فابيو كوالياريلا ركلة جزاء بنجاح، لكن نابولي رد بعد ست دقائق بتسديدة من لورينتسو إنسيني عقب تمريرة عرضية.

وترك هامشيك، الذي أحرز هدفه الأول مع نابولي في 2007، بصمته بعدما هيأ له ميرتنز الكرة، ورغم طرد روي المتأخر نجا دفاع نابولي من بعض المشكلات قرب النهاية.