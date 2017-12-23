وبدأت هذه المسيرة بانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع على المنافس ذاته في أغسطس. وكان الفوز في مباراة السبت أكثر سهولة، وتسبب في تراجع بورنموث إلى منطقة الهبوط.

ووضع أغويرو فريق المدرب بيب غوارديولا على طريق الانتصار بعدما هز الشباك في الدقيقة 27. وفقد الحارس أسمير بيغوفيتش الكرة بعد أن حاول بشكل سيء إبعادها عن مرماه، وقابل أغويرو كرة فرناندينيو العرضية بضربة رأس طائرة.

وفي بداية الشوط الثاني أنهى سترلينغ، متصدر قائمة هدافي سيتي، تحركا جيدا اشترك فيه ديفيد سيلفا وأغويرو بالهدف الثالث، ثم أضاف المهاجم الأرجنتيني هدفه الثاني في المباراة بضربة رأس، عقب تمريرة عرضية من البديل برناردو سيلفا.

وأحرز البديل الآخر دانيلو الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق من اشتراكه.