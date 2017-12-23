وأظهرت لقطات ميسي وهو يتجاوز المدافع البرازيلي مارسيلو، ويمرر كرة الهدف لزميله أليكس فيدال، من دون حذاء في قدمه اليمنى.

ويبدو أن حذاء ميسي خُلع عن قدمه بالخطأ أثناء محاولته استعادة الكرة، قبل أن يستخدم مهارته الخاصة بفردة حذاء واحدة، ويصنع الهدف الثالث.

وتناوب لويس سواريز وميسي وفيدال على هز شباك كيلور نافاس، ليقودوا برشلونة لحسم الكلاسيكو بثلاثية في ملعب ريال مدريد، السبت، في قمة المرحلة 17 من الدوري الإسباني.

ووسع الفريق الكتالوني المتصدر برصيد أصبح 45 نقطة، الفارق مع ريال مدريد الرابع، إلى 14 نقطة، علما أن الفريق الملكي لعب مباراة أقل، ليقطع برشلونة شوطا كبيرا في طريق استعادة اللقب الذي يحمله الملكي.