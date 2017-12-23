وحقق برشلونة المتصدر فوزا بثلاثية نظيفة على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، ليوسع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الرابع إلى 14 نقطة، علما أن الأخير لعب مباراة أقل.

واعترف زيدان بوجود أخطاء لدى فريقه، لكنه أكد أن الهزيمة "ليست نهاية المطاف" وأن فريقه لا يحتاج إلى تغيير.

وقال "زيزو" في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عقب اللقاء: "ارتكبنا خطأ ودافعنا بشكل سيئ، لكننا لن نتصرف بتسرع. إنها خسارة سيئة لكننا لسنا في حاجة لتغيير أي شيء".

وتابع اللاعب السابق في ريال مدريد: "بدأنا بشكل جيد جدا خصوصا في الشوط الأول. الأمر صعب بالنسبة لنا لكن هذا ما يحدث في الكرة لن نستسلم أبدا".

وأضاف زيدان، الذي قاد ريال مدريد لاستعادة لقب الدوري الإسباني والفوز بلقبين بدوري أبطال أوروبا: "الآن سنذهب إلى عطلة ولن نفكر في هذه المباراة. علينا أن نستمتع بالوقت مع عائلاتنا ثم نعود. إنها ليست النهاية".