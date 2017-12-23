ويعد التعادل هذا الثاني لإيفرتون في 6 مباريات دون خسارة بقيادة ألاردايس، خليفة الهولندي رونالد كومان، وحرم الفريق اللندني من مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، واللحاق بمانشستر يونايتد إلى المركز الثاني.

وعانى تشلسي كثيرا بسبب غياب مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا بسبب الإيقاف، وفشل مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في رهانه على الدفع بنجمه البلجيكي إيدن هازارد في مركز قلب الهجوم، لأن الأخير بقي معزولا ولم يسدد سوى مرتين على المرمى.

وكاد المدافع الويلزي آشلي وليامز يمنح التقدم لتشلسي بالخطأ، عندما حاول إبعاد كرة برأسه فارتطمت بالعارضة (73).

وعزز تشلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، مقابل 26 نقطة لإيفرتون التاسع.