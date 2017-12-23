وبلغ هامشيك رقمه القياسي في مختلف المسابقات عندما سجل الهدف الثالث في مرمى ضيفه سمبدوريا، السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعد هذا الهدف رقم 116 لهامشيك بألوان الفريق الجنوبي، وتفوق اللاعب بهدف واحد عن مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991، التي قاده خلالها إلى لقبيه الوحيدين في الكالتشيو عامي 1987 و1990.

وسجل هامشيك الهدف من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية من الدولي البلجيكي دريس مرتنز.

وكان هامشيك عادل رقم مارادونا، السبت الماضي، بتسجيله الهدف الثالث في مرمى مضيفه تورينو (3-1).

والتحق هامشيك بنابولي، صيف 2007، عندما كان عمره 20 عاما. وبعد 10 أعوام بات قائدا للفريق، وأحد أبرز عناصره الأساسية، وهدافه التاريخي في 471 مباراة.