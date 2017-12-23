ففي أحياء صنعاء أسفرت عمليات قنص، نفذها مجهولون، عن مقتل 9 من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وفي معارك جبهة نهم شرق المحافظة، قتل أكثر من 20 وأصيب العشرات من الميليشيات، وسط تقدم للقوات الشرعية.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات عدة على مواقع وتعزيزات المليشيات في منطقة نهم، حيث دُمرت 5 مركبات، وآليتان.

وفي محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء) دمرت مقاتلات التحالف 3 مركبات لميليشيات الحوثي، وقتلت 3 من قاداتهم الميدانيين مع مرافقيهم.

وأفادت مصادر ميدانية أن القتلى هم ناجي بن ناجي الصلاحي، ومحمد بن صالح لفتس، ‫وقايد محمد قعمان.