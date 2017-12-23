وأكد بوتن (65 عاما)، في ديسمبر الجاري، أنه سيترشح للمنافسة على ولاية رئاسية جديدة، بمثابة مرشح مستقل في سباق يبدو أنه على ثقة من الفوز به.

وصرح ميدفيديف، أمام مؤتمر سنوي لحزب روسيا المتحدة، بأن الحزب هو حزب بوتن وقاعدته السياسية الرئيسية.

وقال ميدفيديف، إنه سيدعم بوتن في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 مارس.

ويتولى بوتن السلطة في البلاد منذ عام 2000، سواء في منصب الرئيس أو رئاسة الوزراء.

ويرجح على نطاق واسع أن يفوز بوتن في الانتخابات ويحصل على ولاية رئاسية رابعة تستمر ست سنوات حتى عام 2024، وسيكون وقتها في الثانية والسبعين من عمره.

وأبدى بوتن، شكره لرئيس الوزراء ميدفيديف على دعمه وأعلن بعض أهدافه المستقبلية مثل زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين خدمات الرعاية الصحية.