ووسع الفريق الكتالوني المتصدر برصيد أصبح 45 نقطة، الفارق مع ريال مدريد الرابع، إلى 14 نقطة، علما أن الفريق الملكي لعب مباراة أقل، ليقطع برشلونة شوطا كبيرا في طريق استعادة اللقب الذي يحمله الملكي.

وانتظر الحضور في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" 54 دقيقة لرؤية الهدف الأول، الذي سجله سواريز بسهولة من مسافة قريبة، مستغلا تمريرة متقنة من سيرجي روبرتو، بعد توغل ممتاز من إيفان راكيتيتش.

وفي الدقيقة 63 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة، بعدما اضطر داني كارفاخال استخدام يده لإنقاذ الكرة قرب خط المرمى، لينال مدافع أصحاب الأرض بطاقة حمراء صعبت من مهمة فريق المدير الفني زين الدين زيدان.

وسجل ميسي الهدف الثاني من ركلة الجزاء، رافعا رصيده الشخصي من الأهداف إلى 15 يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإسباني، يليه سواريز الذي أصبح في جعبته 10 أهداف، بالمشاركة مع سيميوني زازا مهاجم فالنسيا.

واختتم فيدال الحفل الكتالوني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بهدف من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية متقنة من ميسي.