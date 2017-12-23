وقال المتحدث باسم زوجة مايكل أمير كينت في وقت متأخر، الجمعة، إنها "آسفة جدا" عن ارتدائها "بروش" يجسد رأس رجل أسود، بعد أن أثار استياء.

وأشار متابعو وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن البروش "عنصري"، واعتبروا أنه يرمز إلى ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري، فوالدتها أميركية من أصل أفريقي.

وكانت الأميرة ارتدت البروش مرات عديدة من قبل، أما المرة التي أثارت الأزمة فكانت في حفل غداء بمناسبة الكريسماس استضافته الملكة هذا الأسبوع، وكانت ماركل وسط الضيوف.

ودخلت الأميرة العائلة المالكة، عندما تزوجت مايكل أمير كينت.

ولم تكن هناك أي علامة على أن البروش أساء لماركل أو هاري، اللذين يعتزمان الزواج في قصر وندسور في مايو المقبل.