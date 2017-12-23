وجاء قرار انسحاب اللاعب الإسباني، البالغ 31 عاما، المصنف الأول عالميا، قبل أسابيع معدودة من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والمقررة بين 15 و28 يناير المقبل.

وسبق لنادال أن انسحب، الشهر الماضي، من بطولة الماسترز التي تشكل خاتمة الموسم، وذلك بسبب إصابة تعرض لها في ركبته بعد موسم صعب وطويل توج خلاله بلقبين كبيرين في رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية.

وأوضح نادال لموقع دورة أبوظبي الاستعراضية "كان 2017 عاما صعبا ويجب أن أتعامل مع جدولي بشكل مختلف في أكون جاهزا. لهذا السبب وبكل أسف، أخبرت المنظمين والآن أنتم المشجعين بأني لن أشارك هذه المرة في أبوظبي".

وأوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادال علق هذا الأسبوع تمريناته في مسقط رأسه مايوركا، من أجل الذهاب لبرشلونة والحصول على استشارة طبية بسبب تواصل معاناته من أوجاع في ركبته.