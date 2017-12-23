البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يغيب عن الكلاسيكو الأول في الليغا منذ انتقاله المدوي إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي، خرج برأي شخصي مثير عن الصدام المرتقب.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن نيمار قوله إن الكلاسيكو لم يعد يمثل له شيئا، وإنه "الآن لا أهتم سوى بفريقي باريس سان جرمان، ولن أشاهد المباراة أصلا".

تصريحات نيمار جاءت خلال جولة لفريقه الباريسي في قطر، بالتزامن مع توقف الدوري الفرنسي.

يشار إلى أن تقارير عدة ربطت بين النجم البرازيلي وبين انتقال إلى ريال مدريد، لكن نجم برشلونة السابق نفى تلك "الشائعات" أكثر من مرة.