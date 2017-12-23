ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي بقيادة التحالف قوله إنه "ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم (بهيا داناس)".

وأضاف أن السفينة "تحمل على متنها 13 ألفا و808 أطنان مترية من الوقود إلى ميناء الحديدة".

وذكر المصدر أن السفينة وصلت فعلا إلى الميناء صباح السبت.

كما أكد حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن.