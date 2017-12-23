وخلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية التي تخدم محافظات القناة وسيناء، بعث السيسي رسالة طمأنة للشعب المصري قائلا: "سنموت ولا نسمح لأحد بالتعرض لأرضنا، ولا تخافوا من أي تهديدات خارجية".

وأضاف الرئيس المصري: "لن يستطيع أحد المساس بوطننا أو شعبنا، ومستعدون للتضحية وأنا أولكم. لا تقلقوا أبدا".

وافتتح السيسي، السبت، عددا من المشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس، شملت 3 جسور عائمة، لتقليل مدة العبور من شرق القناة إلى غربها والعكس.

ويساهم المشروع في سد الفجوة الغذائية، وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة .

كما يفتتح الرئيس المصري مشروعا للاستزراع السمكي والأحياء المائية، بعدد أحواض تبلغ 4440 حوضا سمكيا في الإسماعيلية، ويشهد أيضا عمل سفينة الخدمات البترولية "أحمد فاضل" التي تحتوى على مهبط للطائرات، تمهيدا لعملها في حقل ظهر للغاز.

ويشهد السيسي أيضا عمليات تبطين أنفاق السيارات أسفل قناة السويس في كل من شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى شبه جزيرة سيناء.