ووقع الحادث جراء تصادم حافلة أجرة صغيرة "ميكروباص" مع سيارة نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف (124 كيلومترا جنوب القاهرة).

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن المصابين يعانون كسورا في أماكن متفرقة بالجسد، فضلا عن الاشتباه بارتجاجات في المخ.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفى بني سويف العام.

وفي مصر واحد من أكبر معدلات حوادث السير في العالم، بسبب سوء حالة عدد كبير من الطرق وغياب الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للسيارات.