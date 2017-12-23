أبو ظبي - سكاي نيوز عربية يشارك أكثر من 70 رجل إطفاء صباح السبت في إخماد حريق نشب في حديقة لندن للحيوانات، حسب ما أفادت وحدة الإطفاء في العاصمة البريطانية، من دون تحديد ما إذا كانت الحيوانات مهددة جراء النيران.