وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة وفاة فلسطيني، كان قد أصيب خلال مواجهات شرق جباليا شمال قطاع غزة، الأحد الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القدرة قوله إن "شريف العبد شلاش (28 عاما) من جباليا توفي صباح اليوم السبت"، مشيرا إلى أنه "أصيب الأحد الماضي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة".

وكان فلسطينيان قتلا، الجمعة، برصاص الجنود الإسرائيليين، في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة، إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الفلسطينيين إلى 11 منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

يذكر أن 9 من هؤلاء القتلى الـ11، سقطوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بينما قتل 2 في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.