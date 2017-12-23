وحددت هيئة قناة السويس مواقع مشروع الجسور العائمة بمحافظة الإسماعيلية، تخدم المناطق السكنية والتجارية الحيوية.

وتعمل أعمدة الإنارة على الجسور بالطاقة الشمسية، مواكبة لتوجه مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

ويساهم المشروع في سد الفجوة الغذائية، وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة .

كما يفتتح السيسي مشروعا للاستزراع السمكي والأحياء المائية، بعدد أحواض تبلغ 4440 حوضا سمكيا في الإسماعيلية.

ويشهد الرئيس المصري أيضا عمل سفينة الخدمات البترولية "أحمد فاضل" التي تحتوى على مهبط للطائرات، تمهيدا لعملها في حقل ظهر للغاز.

ويشهد عمليات تبطين أنفاق السيارات أسفل قناة السويس في كل من شمال الإسماعيلية، وجنوب بورسعيد، لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء.

ومن المنتظر أن تختصر الأنفاق زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط بدلا من الانتظار على المعديات لمدة تصل في أقصاها إلى 5 أيام.

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إن معدلات مرور السفن قناة السويس في العام الحالي (2017) حقق أعلى معدلات في التاريخ، مؤكدا زيادة أرباح القناة بنسبة تبلغ 17.4 في المائة.