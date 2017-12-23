أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال نجم ليفربول السابق ومحلل قناة "سكاي سبورتس" الحالي جايمي كاراغر، إن ناديه السابق عليه بالتعاقد مع حارس مرمى جديد، وإلا سيفشل بمنافسة كبار الدوري الإنجليزي.
تعليقات كاراغر جاءت بعد أن ساهمت أخطاء حارس مرمى ليفربول، البلجيكي سيمون ميغنوليت، بتعادل ليفربول بنتيجة 3-3 مع أرسنال، بعد أن كان متقدما بنتيجة 2-0.
وتعامل البلجيكي بسذاجة من كرة قوية سددها لاعب أرسنال غرانيت شاكا، فأدخلها بيده للمرمى، قبل أن يخطئ أمام مسعود أوزيل بعدها بدقائق، ليحول أرسنال تأخره 0-2 إلى تقدم بنتيجة 3-2، في غضون 5 دقائق.
وقال كاراغر بعد المباراة: "التصرف صادم من حارس المرمى"، في إشارة للخطأ الذي ارتكبه ميغنوليت.
وعلق مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على خطأ ميغنوليت: "لقد أخطأ التقدير، ربما أمكنه صدها لو استخدم يده الثانية، لكن الأمر انتهى الآن".
وانتهى اللقاء بالتعادل 3-3، في مباراة شهدت العديد من الأخطاء الدفاعية من كلا الطرفين.