تعليقات كاراغر جاءت بعد أن ساهمت أخطاء حارس مرمى ليفربول، البلجيكي سيمون ميغنوليت، بتعادل ليفربول بنتيجة 3-3 مع أرسنال، بعد أن كان متقدما بنتيجة 2-0.

وتعامل البلجيكي بسذاجة من كرة قوية سددها لاعب أرسنال غرانيت شاكا، فأدخلها بيده للمرمى، قبل أن يخطئ أمام مسعود أوزيل بعدها بدقائق، ليحول أرسنال تأخره 0-2 إلى تقدم بنتيجة 3-2، في غضون 5 دقائق.

وقال كاراغر بعد المباراة: "التصرف صادم من حارس المرمى"، في إشارة للخطأ الذي ارتكبه ميغنوليت.

وعلق مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على خطأ ميغنوليت: "لقد أخطأ التقدير، ربما أمكنه صدها لو استخدم يده الثانية، لكن الأمر انتهى الآن".

وانتهى اللقاء بالتعادل 3-3، في مباراة شهدت العديد من الأخطاء الدفاعية من كلا الطرفين.