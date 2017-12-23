وسيتعين على فالفيردي الاختيار بين إشراك المخضرم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو العائد من الإصابة، أو الاعتماد على البلجيكي توماس فيرمايلين، في مركز قلب الدفاع، الذي سيتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة خط هجوم ريال مدريد الشرس.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن الوضع الطبيعي، سيكون ماسكيرانو الخيار الأول، لسد فراغ غياب الفرنسي سامويل أومتيتي المصاب، لكن الأرجنتيني لم يلعب منذ مدة بسبب الإصابة، كما أن رحيله عن النادي بات واردا.

ومن ناحية أخرى، قدم فيرمايلين مستويات مقبولة في المباريات الأخيرة، ويرجح أن يكون له دور كبير في تغطية غياب أي من المدافعين الأساسيين في النصف الثاني من الموسم.

خيار فالفيردي السبت قد يقرر رحيل أو بقاء ماسكيرانو في برشلونة، وقد يحدد موقف المدافع البلجيكي في النادي مستقبلا.

ومن المؤكد أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يدرك تماما أن غياب صخرة الدفاع أومتيتي، وإشراك مدافع بديل، سيكون نقطة الضعف التي سيهاجم عليها خلال المباراة، مما يضاعف الضغط على المدافع الذي سيختاره فالفيردي.