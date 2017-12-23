وجرى تبني القرار، الجمعة بدون تصويت، ويرتقب أن تشمل قمة نيلسون مانديلا للسلام كلمات لكبار مسئولي الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء.

ويعود القرار الأممي، لتفاني الزعيم الجنوب إفريقي المناهض للفصل العنصري في تعزيز حل الصراعات والعلاقات بين الأعراق وحقوق الإنسان والمصالحة والمساواة بين الجنسين.

وأقامت الجمعية العامة، سنة 2009، "يوم نيلسون مانديلا الدولي" في الثامن عشر من يوليو، وهو تاريخ مولده في عام 1918.

وتدعو الأمم المتحدة المواطنين في كافة أرجاء العالم بالاحتفال باليوم من خلال إحداث تغيير في مجتمعاتهم.

وتوفى مانديلا الذي بات أيقونة للكفاح في العالم، في الخامس من ديسمبر 2013.