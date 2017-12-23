ونقلت الأسوشيتد برس عن مسؤول حكومي، إن 10 ركاب آخرين أصيبوا في حادث السبت بمنطقة ساواي مادوبور بولاية راجاستان.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد اخترقت الحافلة جدار الجسر قبل أن تسقط في النهر.

ولم يتضح على الفور سبب فقدان السائق السيطرة على الحافلة، وتجرى حاليا عملية إنقاذ لانتشال بقية الضحايا.

ويعزو خبراء، كثرة حوادث السير في الهند، في الغالب، إلى إرهاق السائقين والإهمال وسوء نوعية الطرق وصيانة المركبات.

وتسجل الهند أكبر عدد من ضحايا حوادث الطرق في العالم، حيث يموت أكثر من 110 آلاف شخص كل عام جراء حوادث سير.