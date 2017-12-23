وتتجسد أهمية السفينة "أحمد فاضل" في كونها أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات ودعم لوجستي بالشرق الأوسط، فضلاً عن كونها واحدة من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات النفط.

ويرجح متابعون أن تعود السفينة بالنفع على الاقتصاد المصري، من خلال المساعدة في العمل بحقول الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما بعد الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز ويرتقب أن تجعل مصر من الدول المنتجة للغاز وتصديره.

وجرى بناء السفينة "أحمد فاضل" بترسانة "غوانزو" الصينية وقامت ببنائها شركة CSSC وهي واحدة من أكبر الشركات الصينية في مجال بناء السفن، ويبلغ طول السفينة 90 متراً وعرضها 18.8 متراً وحمولتها الكلية 4744 طنا.