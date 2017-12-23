وأوضح التحالف الحقوقي، في بيان، أن عدد حالات الاختطاف التي نفذتها مليشيا الحوثي الإيرانية وتم رصدها بلغت نحو 15968، فيما وصلت حالات الاختفاء القسري 2638 شخصا في مختلف المناطق اليمنية.

ونبه التقرير إلى الظروف الصحية الصعبة التي يكابدها المختطفون، جراء عمليات التعذيب في سجون الميليشيا دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر ميدانية في اليمن، السبت، بمصرع 11 من مليشيات الحوثي في غارة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت رتلا عسكريا قرب مديرية ‎بيت الفقيه في جبهة الساحل الغربي.

وامتدت الغارات فجر السبت الى شمال الخوخه و جنوب غرب التحيتا حيث سمع دوي انفجارات جراء القصف الذي استهدف تجمعات للمتمردين.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات للمليشيات المتمردة في قويحش بجبهة الساقية غربي محافظة الجوف.

وشن التحالف العربي، أربع غارات على مواقع المتمردين بضحيان بمحافظة صعدة، وتجمعات لهم في الشريط الحدودي قبالة جازان، بالإضافة إلى عدة غارات أخرى في حرض و ميدي بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.