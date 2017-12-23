ويحتل برشلونة المركز الأول في ترتيب الليغا برصيد 42 نقطة من 13 فوزا ومن دون أي هزيمة في مبارياته الستة عشر، أما ريال مدريد فيحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة من خمس عشرة مباراة فاز في تسعة منها وخسر اثنتين.

ريال مدريد المنتشي بلقب كأس العالم للأندية الذي حققه السبت الماضي في الإمارات، فيدخل اللقاء وعينه على الفوز فقط، لتقليص الفارق الذي بدأ بالاتساع بشكل مقلق.

أما برشلونة، فتعتبر نتيجة التعادل خارج الديار مرضية على الورق، للاستمرار في صدارة الدوري بأريحية.

آخر الأخبار التي انتشرت هذا الأسبوع هي غياب نجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو عن القمة، ولكن صحيفة "أس" الإسبانية عادت وأكدت أن اللاعب عاد للتمارين، وأن إشراكه في اللقاء أصبح أمرا بديهيا.

"كلاسيكو" هذا العام سيكون الأكثر تنوعا بجنسيات اللاعبين، حيث سيمثل الفريقين 47 لاعبا، 37 منهم من القارة الأوروبية، 20 منهم إسبان، فيما للمرة الأولى في التاريخ، لاعب عربي هو المغربي أشرف حكيمي في قائمة الـ "كلاسيكو".

في الإحصائيات والتاريخ، فاز الريال في 72 مباراة، بينما سيطر التعادل على 33 لقاء، في حين فاز برشلونة 69 مباراة.

وفي قائمة الهدافين، يتصدر ميسي بـ13هدفا، بينما يبرز كرستيانو رونالدو كأكثر المسجلين على التوالي، في 6 مباريات سجل فيها 7 أهداف.

أما أكثر اللاعبين مشاركة بالكلاسيكو فهما قادة ريال مدريد وبرشلونة، سيرجيو راموس وأندريس إنييستا بـ24 لقاء.

أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في السوبر الإسباني، وانتهت لمصلحة الريال بنتيجة 3-1 ذهابا و2-0 إيابا.

وستقام المباراة في وقت مبكر هذا الهام، وهو الواحدة ظهرا بتوقيت مدريد، في محاولة لإرضاء السوق الآسيوي، الذي سيناسبهم التوقيت كثيرا، فيما سيعاني المشجعون بأميركا الشمالية من التوقيت المبكر جدا.