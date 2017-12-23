وبحسب ما نقلت وسائل إعلام، فإن الشركة الأميركية حققت رقما قياسا، الجمعة، ذلك أن عملية الإطلاق هي الثامنة عشرة خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق، فشلت أربع محاولات لإطلاق الصاروخ، وقامت الشركة بعدة جهود لتجاوز العقبات التقنية لإرسال "فالكون 9" إلى الفضاء.

وجرى نشر الأقمار الصناعية بنجاح، وتم وضع آخر قمر صناعي في موقعه، بعد ساعة و12 دقيقة من عملية الإطلاق التي جرت على الساعة الخامسة و27 دقيقة.

وبنجاح عملية الإطلاق الأخيرة، تكون "سبيس إكس" قد أتمت نصف صفقة، توصل بموجبها، 75 قمرا صناعيا لشركة "إيريديوم كومينيكايشنز" إلى مدار منخفض .

وأجرت "سبيس إكس"، عملة الإطلاق الناجحة الأولى، خلال هذا العام، في 14 يناير الماضي، ثم تلتها عمليات لاحقة في 25 يونيو ومواعيد أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها في "تويتر"، الصاروخ الشهير وهو يشق الفضاء، صوب الأعلى، مثيرا موجة من الفضول بين المتابعين.

واعتقد بعض متفاعلي المنصات الاجتماعية أن الأمر يتعلق بمخلوقات فضائية أو قوة نووية من كوريا الشمالية.