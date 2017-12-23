وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إن "الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا قدرات دفاعية معززة (...) لمساعدة أوكرانيا على بناء دفاعها على المدى البعيد والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية نفسها من أي اعتداء في المستقبل".

ونقلت فرانس برس عن نويرت إن "المساعدة الأميركية دفاعية بالكامل، وكما قلنا دوما فإن أوكرانيا دولة ذات سيادة" لها "الحق في الدفاع عن نفسها"، مشددة في الوقت نفسه على أهمية اتفاقات مينسك التي أرست هدنة في شرق أوكرانيا.

وفي مطلع ديسمبر شنت الولايات المتحدة هجوما عنيفا على روسيا، مؤكدة ان الخلافات المستمرة بين البلدين بشأن النزاع في اوكرانيا "تعرقل تطبيع" العلاقات بينهما والتي بلغت ادنى مستوى.

ومنذ أبريل 2014، تشهد أوكرانيا نزاعا بين القوات الحكومية وانفصاليين مؤيدين لروسيا أسفر عن اكثر من 10 آلاف قتيل. وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا، إلا أن موسكو ترفض هذه الاتهامات.