وفشل ليفربول في الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين، حيث استقبلت شباكه 3 أهداف في 5 دقائق، إلا أن الضيوف أدركوا التعادل بهدف قبل ثلث ساعة من النهاية.

وتقدم "الحُمر" في الدقيقة 26 بهدف سجله نجم الوسط فيليب كوتينيو من ضربة رأس، بعد أن تابع عرضية زميله محمد صلاح اصطدمت بقدم أحد مدافعي أرسنال.

وفي الشوط الثاني عزز صلاح صدارته لهدافي البطولة، حيث سدد من بعيد ليهز شباك بيتر تشيك بالتخصص في الدقيقة 52، مسجلا الهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلا أن إرسنال انتفض وقلب الطاولة على ضيفه في 5 دقائق، وسجل 3 أهداف في الدقائق 53 و56 و58، لألكسيس سانشيز وغرانيت تشاكا ومسعود أوزيل، مستغلا أخطاء الحارس والدفاع.

لكن روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول نجح في إعادة النتيجة لحالة التعادل في الدقيقة 71، بعد أن استلم كرة على حدود منطقة الـ 18 من كوتينيو وسدد في شباك تشيك، لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.

واقتسم الفريقان نقطتي التعادل، ليرفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، في حين أصبح في جعبة أرسنال 34 نقطة في المركز الخامس، في انتظار باقي لقاءات المرحلة، السبت.