أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تحرير الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس إثر عملية استخباراتية. واختطفت ميفيس قبل أيام على أيدي مجموعة مجهولة في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}