حيدر الأسدي - بغداد شكل البرلمان العراقي لجنة تحقيق غير مسبوقة لمحاسبة الوزراء الذين تولوا حقيبة الكهرباء منذ عام 2003. وتهدف هذه اللجنة إلى الكشف عن أوجه صرف عشرات المليارات من الدولارات على قطاع الكهرباء الذي يقدم خدمات متدنية. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}