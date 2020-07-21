أبوظبي - سكاي نيوز عربية اختُطفت ناشطة ألمانية على يد مسلحين مجهولين وسط بغداد. وذكرت مصادر أمنية عراقية أن تحقيقات تُجرى لكشف الجناة، مشيرة إلى أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارات تشبه التي تستخدمها الفصائل العراقية المسلحة. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}