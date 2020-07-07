أبوظبي - سكاي نيوز عربية توالت ردود الفعل المنددة باغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي، فدانت الأمم المتحدة والسفارة الأميركية وبعثات دبلوماسية الجريمة، فيما توعد رئيس الوزراء والرئيس العراقي الجناة بالعقاب والملاحقة. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}